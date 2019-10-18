Terörle mücadele için yemin ettiler

18.10.2019 12:46

İzmir Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı (TMH) Okul Komutanlığında eğitim gören bin 45 uzman erbaş adayı, terörle mücadele andı içti.

Foça ilçesindeki 6 aylık eğitim boyunca toplumsal olaylara müdahale, muhabere eğitimi, harita bilgisi, patlayıcı madde, tuzaklarla mücadele, silah bilgisi ve atış kurslarını başarıyla tamamlayan bin 45 uzman erbaş için alayda tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, eğitimi başarıyla tamamlayanların Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmaya hak kazandığını söyledi.

Jandarmaların 24 saat esasına göre çalıştığına işaret eden Çitil, şunları kaydetti:

"Karşınızda adeta çelikten bir kale gibi dimdik ve görev heyecanı içinde bulunan bu yiğitler bugünden itibaren ülkemizin en ücra köşelerinde başta teröristle mücadele olmak üzere bütün suç örgütleri ve suçlularla amansız şekilde mücadele edeceklerdir. Bu kapsamda jandarma teşkilatının bir ferdi olarak yurdumuzun her köşesinde vatandaşlarımız ve diğer kurumlarla birlikte omuz omuza, büyük bir özveri ve heyecanla ülkemizin huzur ve güvenliğiyle kamu düzenini sağlayacaklardır. Kısacası yüce Türk milletinin istikbal ve istiklalini her hal ve şarta bu yiğitlerin koruyup kollayacağından eminim."

Okul Komutanı Jandarma Kurmay Albay İbrahim Aydın, mezun olan askerlerin başarılarından emin olduklarını belirterek, asker ailelerini de böyle evlatlar yetiştirdikleri için kutladığını ve teşekkür ettiğini dile getirdi.

Daha sonra eğitimlerde dereceye girenlere belgeleri verildi.

Komandoların gösterilerine tam not

Jandarmanın folklor gösterisiyle devam eden törende Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği gösterisi de katılımcılardan alkış aldı.

Daha sonra komandoların yakın boğuşma ve meskun mahal gösterisine geçildi.

Komutanlığın öğretmen ve kursiyerleri, yakın dövüş teknikleri ve perde kule inişi gösterileri sundu. Türk bayrağı açan komandolar, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Program, komando andının okunması ve tören geçişiyle sona erdi.

Aileler gururlu

Törenin ardından çocuklarına kavuşan aileler duygusal anlar yaşadı.

Mezun uzman erbaşların babalarından Seyfi Kılıç, çok gururlu olduğunu ifade etti.

Oğlunu yetiştirenlere teşekkürlerini ileten Kılıç, "Vatan için canımız feda olsun. Diyarbakır'da görev yapacak. Hiç korkum yok. Allah'a sığınıyorum, ordumuza güveniyorum." diye konuştu.

Anne Elmas Kılıç ise oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Allah vatanımıza zeval vermesin. Bütün Mehmetçikleri Allah'ım korusun." dedi.

Kaynak: AA