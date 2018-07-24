Terörle Mücadele

Güvenlik güçleri, Diyarbakır kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Kani-Rash bölgelerindeki operasyonlarda 3 teröristi etkisiz hale getirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalı ve Irak'ın kuzeyindeki Kani-Rash bölgelerinde dün operasyon gerçekleştirildi.

Güvenlik güçlerinin operasyonlarında bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist öldürüldü.