Terörle Mücadele

Terörle Mücadele

Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu, Mardin'de saldırı hazırlığındaki iki terörist etkisiz hale getirildi.

Terörle Mücadele

Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu, Mardin'de saldırı hazırlığındaki iki terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Nusaybin ilçesinde hudut hattındaki birliklere saldırı hazırlığındaki bölücü terör örgütünün iki üyesi etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 terörist ise Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

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