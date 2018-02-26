Terörle Mücadele

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Suriye'nin kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü "yurt içi olaylar" ve "günlük faaliyetler"e ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Hakkari'nin Şemdinli uzanımında yer alan Irak'ın kuzeyindeki Kani Raş bölgesinde güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında belirlenen bir el yapımı patlayıcı imha edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Suriye'nin kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu ise güvenlik güçlerine teslim oldu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Derecik kırsalındaki arazi aramasında ise bir el telsizi ile patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış çok sayıda malzeme ele geçirildi.