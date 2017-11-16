Terörle Mücadele

Güvenlik güçlerince, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgi verildi.



Buna göre, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde Kuzey Tepeleri bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışma sonucu 2 terörist etkisiz hale getirildi.



Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde süren operasyonda, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 360 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 2 el bombası, 2 telsiz, 3 bin 550 kilogram gıda ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonda, tespit edilen bir el yapımı patlayıcı imha edildi.



Mardin'in Midyat ve Nusaybin ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonda, bir G-3 piyade tüfeği, bir kalaşnikof piyade tüfeği, muhtelif çapta bin fişek, 3 el bombası, 104 kilogram gıda ve çok miktarda yaşam malzemesi ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.



Dargeçit ilçesinde, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen arazi arama ve tarama faaliyetinde, bir kalaşnikof piyade tüfeği, muhtelif çapta 200 fişek, roketatar mühimmatı, gece görüş dürbünü, lazer mesafe ölçme cihazı, 5 kilogram TNT ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda malzeme bulundu.



Osmaniye'de gerçekleştirilen arazi aramasında 126 fişek, el telsizi, 2 akü, fotoğraf makinesi ile gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Bitlis'te güvenlik güçlerince gerçekleştirilen arazi aramasında ise 11 fünye, 10 fişek ile yaşam ve gıda malzemesi bulundu.



Bingöl'ün Genç ilçesinde, gerçekleştirilen arazi arama ve tarama faaliyetinde de 4 hızar motoru, 200 metre elektrik kablosu, 38 kalem pil, muhtelif yaşam ve 130 kilogram gıda malzemesi ele geçirildi.