Terörle anılan Şerafettin Dağı'ndan artık yamaç paraşütleri havalanıyor
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Terörle anılan Şerafettin Dağı'ndan artık yamaç paraşütleri havalanıyor

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde bulunan ve geçmişte adı sık sık terörle anılan Şerafettin Dağı, bölgede huzur ve güven ortamıyla birlikte özellikle yamaç paraşütçülerinin uğrak mekanı haline geldi.

Terörle anılan Şerafettin Dağı'ndan artık yamaç paraşütleri havalanıyor
10.06.2020 13:43 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:47

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde bulunan ve geçmişte adı sık sık terörle anılan Şerafettin Dağı, bölgede huzur ve güven ortamıyla birlikte özellikle yamaç paraşütçülerinin uğrak mekanı haline geldi. Bingöl Üniversitesi Dağcılık ve Havacılık Kulübü üyeleri Şerafettin Dağı'nın yamak paraşütü için ideal olduğunu söylerken, köylüler de bölgedeki turizmin geliştirilmesini istedi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bulunan 2 bin 500 rakımlı Şerafettin Dağları, yamaç paraşütü tutkunlarının yeni gözdesi oldu. Bir dönem adı sık sık terörle anılan Şerafettin Dağları artık doğa sporlarıyla ismini duyurmaya başladı. Dağdan yamaç paraşütü atlayışı yapan Bingöl Üniversitesi Dağcılık ve Havacılık Kulübü üyeleri Mustafa Kurt, Mehmet Kanat ve Murat Temur, bölgenin ekstrem sporlar için ideal olduğunu ifade etti.

Yamaç paraşütü gösterisini izleyen Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ise, bu tarz etkinliklerin bölgeye renk kattığını dile getirdi. 5 yıldır bölgede spor etkinliklerini yaptıklarını anlatan Rektör Prof. Dr. Çapak, Şerafettin Dağı'nda festival yapmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Bingöl güzel bir şehir. Bugün de bir etkinlik vesilesiyle Bingöl'ün güzel doğasına geldik. Artık Bingöl'ün her yerinde güzel etkinlikler yapılabiliyor. Bugün paraşüt etkinliği vardı ve paraşütçü arkadaşlar uçuşlarını gerçekleştirdiler. Kendilerini izleme şansı da bulduk. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki zamanda her yıl düzenli bir şekilde bu çerçevede çeşitli festivaller ve etkinlikler yapılır. Çünkü Bingöl artık güzelliklerle anılmak istiyor. Biz bu güzellikleri hem Bingöl için hem ülkemiz için ön plana çıkarmak istiyoruz. Bu konuda yapılan tüm etkinliklere katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu etkinliği gerçekleştiren arkadaşlara ve katkı sunanlara çok teşekkür ederim" dedi.Yamaç paraşütü pilotu Mustafa Kurt, bölgenin yamaç paraşütü için çok ideal bir coğrafya olduğunu belirtti. Kurt, Karlıova'nın yüksek rakımda olduğuna dikkati çekerek, rüzgar ve güvenli iniş açısından uygun bir yer olduğunu söyledi. 

Etkinliği izleyen köy sakinleri, bu bölgenin turizme kazandırılmasını istedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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