Terörizmi yüceltmekten hapis cezası alan İspanyol rap sanatçısı Pablo Hasel cezaevine götürüldü

İspanya'da Twitter hesabından attığı mesajlarla terörizmi yüceltmek, devlete ve Kraliyet ailesine hakaret suçlarından 9 ay hapis cezası alan rap sanatçısı Pablo Hasel, bir grup öğrenciyle birlikte kendisini kapattığı Lleida Üniversitesi rektörlük binasından polis zoruyla alınıp cezaevine götürüldü.

İspanya'da Twitter hesabından attığı mesajlarla terörizmi yüceltmek, devlete ve Kraliyet ailesine hakaret suçlarından 9 ay hapis cezası alan rap sanatçısı Pablo Hasel, bir grup öğrenciyle birlikte kendisini kapattığı Lleida Üniversitesi rektörlük binasından polis zoruyla alınıp cezaevine götürüldü.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan ve 12 Şubat'ta cezaevine girmesi gereken Hasel, mahkemenin kararına uymayacağını açıklayıp, bir grup üniversite öğrencisi ile birlikte dün akşam kendisini, Katalonya'daki Lleida Üniversitesi rektörlük binasındaki üçüncü kata kapatmıştı.

Özel birliklerle bu sabah yerel saat ile 06.30'da rektörlük binasına gelen Katalonya yerel polisi, barikatlar kuran, insan zinciri oluşturan ve yangın söndürme tüpüyle köpük saçarak tutuklamayı engellemeye çalışan bir grup öğrencinin eylemiyle karşı karşıya kaldı.

Yaklaşık iki saat süren ancak herhangi bir yaralanmanın olmadığı arbede sonrasında direnmeden polise teslim olan Hasel, kesinleşmiş hapis cezasını çekmek üzere Ponent de Lleida Cezaevine götürüldü.

33 yaşındaki Hasel, polis aracına bindirilirken, gazetecilere dönerek, "Faşist devlete ölüm" diye bağırdı.

İspanyol müzisyene destek veren öğrenci grupları da "Pablo Hasel'e özgürlük" sloganları attı.

Hasel'in cezasının infazının askıya alınmasıyla ilgili talebi, geçmişte aldığı cezalardan dolayı mahkeme tarafından reddedilmişti.

Şarkılarında terör örgütleri GRAPO, ETA ve Terra Lliure'yi öven ifadeler kullandığı için 2014'te aldığı iki yıl hapis cezası o dönemde ertelenen Hasel, 2017'de güvenlik güçlerine karşı gelme ve 2018'de bina basmaktan hüküm giymişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli