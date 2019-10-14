14.10.2019 12:46

Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, terörün sadece ülkeden değil dışarıdan da beslendiğini belirterek, "Biz o yüzden terörün sadece bir ülkenin mücadelesiyle, terör örgütlerinin topraklarında faaliyet gösterdiği ülkelerle değil tüm dünyanın ortak çabasıyla sonuç bulacağını düşünüyoruz." dedi.

Türkiye Adalet Akademisi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Moğolistan ve Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti hakim ve savcılarına yönelik "Terörizm ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Çalıştayı" başladı.

Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Sarıyer Hakimevinde düzenlenen çalıştayın açılışında, dost ve kardeş ülkelerle birlikte olmanın sevindirici olduğunu dile getirdi.

Öner, Türkiye'nin yaklaşık 40 yıldır terörle etkin mücadele yürüttüğünü belirterek, "PKK, DHKP-C, FETÖ, DEAŞ birçok örgütle mücadele ettik. Bu yüzden gerek polisimizin gerekse hakim savcılarımızın ciddi bir uzmanlığı oluştu. Türkiye önemli bir ülke. Terör sadece ülkeden değil dışarıdan da besleniyor. Biz o yüzden terörün sadece bir ülkenin mücadelesiyle, terör örgütlerinin topraklarında faaliyet gösterdiği ülkelerle değil tüm dünyanın ortak çabasıyla sonuç bulacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir de çalıştay kapsamında terörizm ve örgütlü suçlar konusunda akademisyen, hakim, savcı, emniyet mensubu konuşmacılar tarafından ders verileceğini söyledi.

Türkiye'nin adalet sisteminde güçlü değerler üreten bir ülke olduğunu vurgulayan Özdemir, "Terörizm, örgütlü suçlar, kara paranın aklanması, uyuşturucu gibi uluslararası boyuta ulaşan suçlarla çok etkin bir mücadele sistemini Türkiye kurmuştur. Kamuoyuna yansıyan uluslararası büyük uyuşturucu ve terör operasyonları yapılmıştır." dedi.

Özbekistan Başsavcılığı Akademisinden Azizbek Hamidov, Türkiye'nin terörle mücadelesini öğrenmek ve ülkelerindeki uygulamaları anlatmak için çalıştaya katıldıklarını dile getirdi.

Moğolistan Asliye Mahkemesi Hakimi Munkherdene Tsendochır, "Terörizm küresel bir sorun. Bizim ülkemiz doğrudan bir terör tehdidi altında değil fakat dolaylı olarak etkileniyor, özelikle kara para aklama ve organize suç anlamında bunlar geçerli." diye konuştu.

Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti Savcısı Svitlana Yarysh, terörizmin güncel bir konu olduğunu, Türkiye'nin tecrübesinden faydalanmak istediklerini söyledi.

Kazakistan Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi Nurlan Bekmağambetov, terörle mücadele için tüm ülkelerin ortak ortak hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Kırgızistan Urs Bölgesi Mahkemesi Başkan Yardımcısı Koichubek Zhobonov da terörün güncel bir konu olduğunu belirtti.

"Türk Ceza Hukuku Bağlamında Terör Kavramı ve Terör Suçları", "Uluslararası Hukuk Bağlamında Terör Kavramı", "Türkiye'nin Terörle Mücadele Politikaları ve Stratejileri", "Terörle İlgili Alınan Sosyo-Ekonomik Önlemler ve Sonuçları", "Türkiye'nin Terörle Mücadele Tarihi", " "Terör Suçlarında Etkili Soruşturma Yöntemleri", "Türkiye'de Faaliyet Gösteren Terör Örgütleri ve Hiyerarşik Yapıları", Terör Suçları Bakımından Kovuşturma, Bu Suçlara Bakan Mahkemelerin ihtisas Alanları", "Terör Suçlarında Uygulanan İnfaz Rejimi ve Suçluların Topluma kazandırılması", "Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Hukuki Düzenlemeler ve Uygulamalar", "Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Cezai ve İdari Soruşturmalarda Uygulanan Araştırma ve İnceleme Teknikleri", "Terör Suçlarına İlişkin Soruşturma ve Kovuşturmada Uluslararası Adli İşbirliği", "Terör Suçlularının Sınır Güvenliği ve Göç Olgusu Açısından Değerlendirilmesi" konularının tartışılacağı çalıştay, cuma günü sona erecek.

Kaynak: AA