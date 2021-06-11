Terörizm Finansmanıyla Mücadele Çalıştayı Aydın'da yapıldı
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Terörizm Finansmanıyla Mücadele Çalıştayı Aydın'da yapıldı

Terörizm Finansmanıyla Mücadele Çalıştayı Aydın'da yapıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda 'Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Çalıştayı' yapıldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda 'Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Çalıştayı' yapıldı.

Kuşadası'nda bir otelde yapılan çalıştaya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası yetkililerinin yanı sıra 81 ilin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri katıldı. Çalıştayda, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili kurumların ortak çalışmalarıyla operasyonlarda elde edilen, yüksek miktarda nakde el konulması, 365 şahıs ve 12 kuruluşun mal varlıkları ile iş dondurmalarının gerçekleştirilmesi konuları değerlendirildi, geleceğe yönelik daha etkin ve verimli çalışma konuları üzerinde duruldu.Çalıştayda ayrıca uzmanlar, terör örgütlerin finansman faaliyetleri, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği, Türkiye'nin uluslararası platformlardaki çalışmaları hakkında da bilgi verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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