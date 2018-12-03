Teröristlerin Yola Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
- Teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının fotoğrafları Patlayıcının imha anı Mardin'de teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcı imha edildiMARDİN AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcı imha edildi.
- Teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının fotoğrafları
Patlayıcının imha anı
Mardin'de teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcı imha edildi
MARDİN AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcı imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Güvenli Mahallesi'nde yolun kenarında bulunan taş yığınları arasına tuzaklanmış fünyesi ve uzaktan kumandalı ateşleme sistemi bulunan 50 kilogram el yapımı patlayıcı düzeneğinin tespit edildiği bildirildi.
Patlayıcının kontrollü şekilde imha edildiği belirtilen açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak için terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.