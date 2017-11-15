Teröristlerin Yol Kenarına Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, teröristlerce yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı güvenlik güçleri tarafından imha edildi.



Terör örgütüne yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıkamış ile Kağızman ilçeleri arasındaki ulaşımı sağlayan karayolunun Sarıkamış ilçesi Karakurt köyü mevkisinde, yol kenarına tuzaklanan bir el yapımı patlayıcıyı fark etti.



Çevre güvenliğini alan ekipler, teröristlerce toprağa gömülen patlayıcının imhası için olay yerine İl Jandarma Komutanlığından Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) çağırdı.



Gelen PAMİT görevlileri, söz konusu patlayıcı düzeneğini olay yerinde etkisiz hale getirip imha etti.