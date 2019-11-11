Teröristlerin tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi
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Teröristlerin tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi

Teröristlerin tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildiANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin EYP ile tuzakladığı bir motosikletin tespit ederek etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

11.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:00
Teröristlerin tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi

Teröristlerin tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin EYP ile tuzakladığı bir motosikletin tespit ederek etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, kapsamında terörden arındırılan bölgelerde askeri temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Faaliyetler kapsamında, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin el yapımı patlayıcı ile tuzakladığı bir motosiklet tespit edilerek etkisiz hale getirilirken, şüpheli kişiler hakkında işlem başlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Komandolarımız Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin EYP ile tuzakladığı bir motosikleti tespit ederek etkisiz hale getirdi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı."

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Teröristlerin tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi
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