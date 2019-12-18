Teröristlerin tuzakladığı mayın 2 masum sivili hayattan kopardı

18.12.2019 18:50 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:50

Milli Savunma Bakanlığı: "Terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Tel Abyad gümrük kapısı bölgesinde tuzakladığı mayın sivil bir aracın geçişi sırasında patladı. Patlamada 1'i çocuk, 1'i kadın olmak üzere 2 masum sivil hayatını kaybederken, 3 masum sivil de yaralandı. "

(İHA)

Kaynak: İHA