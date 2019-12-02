Teröristlerin tahrip ettiği Tel Abyad Hastanesi şifa dağıtmaya başladı

02.12.2019 12:24 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:24

Terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad Hastanesinde Suriyelilere sağlık hizmeti verilmeye başlandı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad Hastanesinde çalışmaların ardından Suriyelilerin aldığı sağlık hizmetleriyle ilgili video paylaşıldı.

Videoda aralarında çocukların da bulunduğu Suriyelilerin doktorlar tarafından muayene edilme görüntülerine yer verildi.

Sağlık hizmeti alan Suriyeli ailenin bireyleri, terör örgütü YPG/PKK varken evlerinden dışarı çıkamadıklarını belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetlerince bulundukları bölgenin teröristlerden temizlendiğini dile getiren aile, "Onlar varken dışarı çıkmak hiç güvenli değildi. Allah hepinizden razı olsun. Doktorlar, çocuklar ve bizimle çok ilgilendiler." ifadelerini kullandı.

"Suriyeli kardeşlerimiz hak ettikleri hizmetleri almaya başladı"

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Kahraman komandolarımızın sağladığı huzur ve güven ortamıyla Sağlık Bakanlığımızın Tel Abyad Hastanesinde verdiği sağlık hizmetleri sayesinde Suriyeli kardeşlerimiz insanca yaşamaya, hak ettikleri hizmetleri almaya başladı. Artık yüzler gülüyor."

Kaynak: AA