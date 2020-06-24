Teröristlerin taciz ateşiyle şehit düşen Recep Durak için uğurlama töreni
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Teröristlerin taciz ateşiyle şehit düşen Recep Durak için uğurlama töreni

Teröristlerin taciz ateşiyle şehit düşen Recep Durak için uğurlama töreni Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı İran sınırındaki Tuğ Tepe Üs Bölgesine yönelik teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit düşen asker için uğurlama töreni yapıldı.

24.06.2020 13:40 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:53

Teröristlerin taciz ateşiyle şehit düşen Recep Durak için uğurlama töreni

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı İran sınırındaki Tuğ Tepe Üs Bölgesine yönelik teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit düşen asker için uğurlama töreni yapıldı.

Yüksekova ilçesinin Esendere beldesindeki Tuğ Tepe Üs Bölgesinde görevli Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak, bölücü terör örgütü mensuplarınca dün açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştü. Şehit Durak için bugün Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları Aziz Gölbaşı ve İdris Koç, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungu, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdoğan Bada ve siyasi parti temsilcilerinin katılığı tören, saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından dua yapıldı. Duanın ardından Elazığlı olan Şehit Onbaşı Recep Durak'ın naaşı, ailesinin yaşadığı Diyarbakır'ın Ergani ilçesine uğurlandı.

Teröristlerin taciz ateşiyle şehit düşen Recep Durak için uğurlama töreni

Kaynak: İHA

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