Teröristlerin saldırısının üzerinden 5 yıl geçti, acısı hala geçmedi
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Teröristlerin saldırısının üzerinden 5 yıl geçti, acısı hala geçmedi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Haberler | Güncel

Teröristlerin saldırısının üzerinden 5 yıl geçti, acısı hala geçmedi Elazığ'daki bombalı saldırının 5'inci yılı geride kaldı, olay anı hafızalardan silinmiyor Elazığ'da terör örgütü PKK mensupları tarafından 5 yıl önce düzenlenen ve 3 polisin şehit olduğu, 251 kişinin de yaralandığı Elazığ...

Teröristlerin saldırısının üzerinden 5 yıl geçti, acısı hala geçmedi

Elazığ'daki bombalı saldırının 5'inci yılı geride kaldı, olay anı hafızalardan silinmiyor

ELAZIĞ - Elazığ'da terör örgütü PKK mensupları tarafından 5 yıl önce düzenlenen ve 3 polisin şehit olduğu, 251 kişinin de yaralandığı Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının üzerinden 5 yıl geçti. Saldırının dehşeti hafızalardan silinmezken, olayın gerçekleştiği ve eskiden İl Emniyet Müdürlüğünün bulunduğu yer şimdi Millet Bahçesi olarak misafirlerini ağırlıyor.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne terör örgütü PKK mensupları tarafından 18 Ağustos 2016 tarihinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, olayda 3 polis memuru şehit olmuş, 251 kişi de yaralanmıştı. 5'inci yılını geride bırakan hain saldırının izleri hafızalardan silinmezken olayın yapıldığı ve eskiden İl Emniyet Müdürlüğünün bulunduğu yer şimdi Millet Bahçesi olarak misafirlerini ağırlıyor. Millet Bahçesi olarak yapılan yere gelen vatandaşlar, devletin ilk günden beri patlamanın yaşandığı Elazığ'da olduğunu aktardı.

"Allah o günleri bir daha geri getirmesin"

Yaşanan emniyet patlamasıyla ilgili konuşan vatandaşlardan Mustafa Aksu, "Allah o günleri bir daha geri getirmesin. Biz evdeydik çok büyük bir gürültü oldu. Patlamadan bizim evin çatısına da moloz parçası düşmüştü, Allah esirgedi. İnşallah bir daha bu tür şeyleri yaşamayız. Uyurken öyle korkunç bir ses geldi. Akrabalarımız olsun şehirdeki vatandaşlarımız olsun zaten hepsi buraya geldiler. Yardımcı oldular. Patlamadan dolayı ufak tefek hasarımız vardı ama devletimiz sağ olsun yaptırdı. Vatan da bizim millet de bizim" dedi.

5 sene önce terör örgütü tarafından haince bir patlama olduğunu belirten Emir İnce ise "3 şehidimiz 251 yaralımız vardı. Bunu gören devlet büyüklerimiz hemen yardıma koştular. Şu an patlamanın olduğu yer Millet Bahçesine çevrildi. Arkadaşlarımızla oturuyoruz dershaneye giderken buraya gelip etütlerimizi bekliyoruz. Kötü bir olay sonucunda burası yapıldı. Biz öyle bir olayın olmasını istemezdik" diye konuştu.

Teröristlerin saldırısının üzerinden 5 yıl geçti, acısı hala geçmedi
Teröristlerin saldırısının üzerinden 5 yıl geçti, acısı hala geçmedi
Teröristlerin saldırısının üzerinden 5 yıl geçti, acısı hala geçmedi
Teröristlerin saldırısının üzerinden 5 yıl geçti, acısı hala geçmedi
Teröristlerin saldırısının üzerinden 5 yıl geçti, acısı hala geçmedi
Teröristlerin saldırısının üzerinden 5 yıl geçti, acısı hala geçmedi
Teröristlerin saldırısının üzerinden 5 yıl geçti, acısı hala geçmedi
Teröristlerin saldırısının üzerinden 5 yıl geçti, acısı hala geçmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

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