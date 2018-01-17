Türkiye YPG'yi Vurdu, Telaşlanan Avrupa'daki Terör Yandaşları Sokağa İndi

Türkiye'nin Afrin operasyonu başladı, paniğe kapılan terör yandaşları yeni gösteriler için sokağa indi. Menbic'te önceki gün eli silahlı YPG'lilerin sokağa dökülmesinden sonra terör gösterileri Avrupa'ya taşındı.

KONSOLOSLUK ÖNÜNE GELDİLER

Fransa'nın başkenti Paris ve Marsilya'da terör örgütü PKK destekçileri sokağa çıktı. Teröristbaşı Öcalan'ın posterlerini taşıyan grup, Afrin operasyonuna karşı sloganlar attı. Bir başka grup ise, İsviçre Zürih'teki Türkiye Konsolosluğu önünde gösteri yaptı. Söz konusu gösteride de aynı manzaralar ve sloganlar vardı. PKK destekçileri gösterilerde Türkiye'ye alçak ithamlarda bulundu.

SOSYAL MEDYADA DA DESTEK ARIYORLAR

Terör yandaşı sosyal medya hesapları ise, Twitter üzerinden kampanya yürütüyor. Bir yandan Türkiye'ye tehditler savrulurken, diğer yandan da Afrin'deki YPG'li teröristlerin fotoğrafları paylaşılıyor.

(Kaynak: Milliyet)