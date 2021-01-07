Teröristlerin oyununu bozan koordinasyon

Terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye ve Rusya arasında Suriye'nin kuzeyinde başarıyla devam eden koordinasyonu bozmaya yönelik oyunu, Mehmetçiğin dikkati sayesinde bozuldu.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye ve Rusya arasında Suriye'nin kuzeyinde başarıyla devam eden koordinasyonu bozmaya yönelik oyunu, Mehmetçiğin dikkati sayesinde bozuldu. Rus askerlerinin daha önce kullandığı bir üs bölgesinden Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına saldıran teröristler, Rusya ile yapılan koordinasyonun ardından bulundukları yerde etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı bölgesinde sağlanan huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun dikkat çekici detayları ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına Tel Tamir yakınlarından terör örgütü PKK/YPG üyelerince havan atışlarıyla saldırı gerçekleştirildi. Saldırının daha önce bölgedeki Rus askerleri tarafından kullanılan bir üs bölgesinden yapıldığının tespiti üzerine Rus yetkililerle koordinasyon sağlandı. Terör örgütünün Türkiye ve Rusya arasında bölgedeki koordinasyonu bozmaya yönelik söz konusu eylemi gerçekleştirdiğinin belirlenmesi üzerine bölge ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı. Atışların sonunda teröristlerin havan mevzileri imha edilerek, 5 terörist de etkisiz hale getirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı