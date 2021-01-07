Teröristlerin oyununu bozan koordinasyon
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Teröristlerin oyununu bozan koordinasyon

07.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 07.01.2021 14:58
Teröristlerin oyununu bozan koordinasyon

Terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye ve Rusya arasında Suriye'nin kuzeyinde başarıyla devam eden koordinasyonu bozmaya yönelik oyunu, Mehmetçiğin dikkati sayesinde bozuldu.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye ve Rusya arasında Suriye'nin kuzeyinde başarıyla devam eden koordinasyonu bozmaya yönelik oyunu, Mehmetçiğin dikkati sayesinde bozuldu. Rus askerlerinin daha önce kullandığı bir üs bölgesinden Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına saldıran teröristler, Rusya ile yapılan koordinasyonun ardından bulundukları yerde etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı bölgesinde sağlanan huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun dikkat çekici detayları ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına Tel Tamir yakınlarından terör örgütü PKK/YPG üyelerince havan atışlarıyla saldırı gerçekleştirildi. Saldırının daha önce bölgedeki Rus askerleri tarafından kullanılan bir üs bölgesinden yapıldığının tespiti üzerine Rus yetkililerle koordinasyon sağlandı. Terör örgütünün Türkiye ve Rusya arasında bölgedeki koordinasyonu bozmaya yönelik söz konusu eylemi gerçekleştirdiğinin belirlenmesi üzerine bölge ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı. Atışların sonunda teröristlerin havan mevzileri imha edilerek, 5 terörist de etkisiz hale getirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Yaşar Güler Fikri Sağlar Selahattin Demirtaş
Magazin Seda Sayan Özge Özder Çağla Şıkel Meghan Markle
Spor Ersun Yanal Güven Yalçın Sergen Yalçın Arda Kardeşler Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Bursa Milli Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Teröristlerin oyununu bozan koordinasyon - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 15:00:40. #1.15#
title