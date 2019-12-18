Teröristlerin mağdur ettiği Suriyeli Kürtlerden Mehmetçiğe teşekkür mesajı

18.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:40

Barış Pınarı Harekatı'yla huzura kavuşan Suriyeli Kürtler, Mehmetçiğe teşekkürlerini iletti.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaşayan Suriyelilerin Türk askeriyle ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdiği video paylaşıldı.

Videoda, terör örgütü PKK/YPG'nin bölge insanına yaşattığı zulmü anlatan bir Suriyeli, Türk askerinin kendileri için yaptığı yardımları anlatıyor. Yardımlar için teşekkür eden Suriyeli, Mehmetçik için dua ediyor.

Kaynak: AA