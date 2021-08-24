Teröristlerin kullandığı 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Teröristlerin kullandığı 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi

Teröristlerin kullandığı 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel

TUNCELİ kırsalında güvenlik güçlerince yapılan operasyonunda, teröristlerin kullandığı 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

TUNCELİ kırsalında güvenlik güçlerince yapılan operasyonunda, teröristlerin kullandığı 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Bölgede barındığı değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirmek ve lojistik desteğini bitirmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan 'Eren-7 Mercan-Munzur' operasyonu jandarma, polis ve güvenlik koruculardan oluşan 1062 personelle devam ediyor. Pülümür kırsalında yapılan aramada-tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin kullandığı 4 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada 7 uyku tulumu, 40 metre jiletli tel, 1 ısıtıcı, 2 su deposu, bin metre kumaş, 500 metre dikenli tel, 10 kilogram çivi, 200 metre sera naylonu, 20 kilogram peynir, 10 kilogram salça ve çok miktarda gıda ve yaşamsal malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilirken, teröristlerin kullandığı 4 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.

 


Teröristlerin kullandığı 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım

İBB'DEN ŞİLE'DE KAÇAK SU DOLUM YAPAN FİRMANIN HAMİDİYE'YE SU TEDARİK ETTİĞİ İDDİASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
İBB'DEN ŞİLE'DE KAÇAK SU DOLUM YAPAN FİRMANIN HAMİDİYE'YE SU TEDARİK ETTİĞİ İDDİASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
İstanbul'a geçmeye çalışan 50 kaçak göçmen Kocaeli TEM Otoyolu'nda yakalandı
İstanbul'a geçmeye çalışan 50 kaçak göçmen Kocaeli TEM Otoyolu'nda yakalandı
Son dakika haberi! KASTAMONU - Sel yaşanan Kastamonu'da vatandaşlar, evlerini temizleyen askerlere minnettar
Son dakika haberi! KASTAMONU - Sel yaşanan Kastamonu'da vatandaşlar, evlerini temizleyen askerlere minnettar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg
Magazin Barış Arduç Deniz Akkaya Serdar Ortaç Kaan Yıldırım
Spor Mesut Özil Erol Bulut Arda Güler Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Teröristlerin kullandığı 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 20:13:42. #1.14#

title