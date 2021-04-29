Teröristlerin korkulu rüyası "Amanos kartalları" ramazanda da elleri tetikte vatan nöbeti tutuyor
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Teröristlerin korkulu rüyası "Amanos kartalları" ramazanda da elleri tetikte vatan nöbeti tutuyor

Teröristlerin korkulu rüyası 'Amanos kartalları' ramazanda da elleri tetikte vatan nöbeti tutuyor
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurulan Amanos Dağları'ndaki hakim iki tepeye konuşlandırılan keşif ve gözetleme kulelerinde görevli özel harekat polisleri, elleri tetikte geçirdikleri ramazanda da "vatan nöbeti"ni kararlılıkla sürdürüyor.

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurulan Amanos Dağları'ndaki hakim iki tepeye konuşlandırılan keşif ve gözetleme kulelerinde görevli özel harekat polisleri, elleri tetikte geçirdikleri ramazanda da "vatan nöbeti"ni kararlılıkla sürdürüyor.

Amanos Dağları'nda "Bayraktepe" ve "Sancaktepe" olarak adlandıran hakim tepelerde görev yapan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesine bağlı polisler, zorlu doğa şartlarında görevlerini aksatmadan yerine getirip, teröristlere bölgeyi dar ediyor.

Milli silahlarla tam donanımlı şekilde terörle mücadele eden "Amanos kartalları", yerli yapım taktik tekerlekli zırhlı araç Ejder Yalçın ile hem gözetleme yapıyor hem de tehlike anında atış gerçekleştiriyor.

Burada 7 gün 24 saat "vatan nöbeti" tutan özel harekatçılar, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için elleri tetikte bekliyor. Teröristlerin korkulu rüyası "Amanos kartalları", terör örgütü mensuplarına göz açtırmıyor.

Ramazanı ailelerinden uzakta geçiren "vatan bekçileri", dağların eteklerinden Osmaniye kent merkezine düzenlenebilecek olası saldırıların önüne geçilmesinde önemli görev üstleniyor.

Zaman zaman jandarma özel harekat ekipleri de "Bayraktepe" ve "Sancaktepe"ye giderek, polislerle arama tarama faaliyetine katılıyor. Jandarma ve polis özel harekat timleri, ramazanda birlikte iftar yapıyor.

"Jandarma ve polisimiz, Amanos Dağları'nda teröre geçit vermiyor"

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA muhabirine, Amanos Dağları'nın bölge için önemini anlattı.

Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla terör örgütünün izlerinin Amanos Dağları'ndan silindiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Amanos Dağları'nın güvenliğini kahraman polislerimiz sağlıyor. Kahraman polislerimiz 24 saat korkusuzca nöbet tutuyor. Burada motivasyon ve heyecanı gördük, kendilerini kutluyorum. Özel harekat polislerimizle gurur duyuyoruz. Allah'ın izniyle Osmaniye'miz, buradaki kahraman polislerimizle güvendedir. Burada 24 saat gece gündüz nöbet tutuyorlar. Jandarma ve polisimiz, Amanos Dağları'nda teröre geçit vermiyor. Her geçen gün de terör bitiriliyor. Güvenlik güçlerimiz, teröristlerin hiçbir faaliyet göstermesine fırsat vermiyor, vermeyecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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