Teröristlerin konteyner konvoyu Kamışlı'ya ulaştı
Teröristlerin konteyner konvoyu Kamışlı'ya ulaştıMARDİN - Irak üzerine Suriye'de PKK/YPG'li teröristlere gönderilen konteynerleri taşıyan konvoy Mardin'in Nusaybin ilçesinde görüntülendi.
Teröristlerin konteyner konvoyu Kamışlı'ya ulaştı
MARDİN - Irak üzerine Suriye'de PKK/YPG'li teröristlere gönderilen konteynerleri taşıyan konvoy Mardin'in Nusaybin ilçesinde görüntülendi.
Irak üzerinden Suriye'ye gönderilen konvoy, Mardin'in Nusaybin karşındaki Haseke'ye bağlı Kamışlı çevre yolundan geçerken görüldü.
Tır konvoyunun büyük bölümünde PKK/YPG teröristlere gönderilen nöbet kulübelerinden oluşan konteynerler olduğu gözlendi.
Kamışlı'ya gelen konvoyun Haseke tarafında gittiği tahmin ediliyor.