Teröristlerin konteyner konvoyu Kamışlı'ya ulaştı

Teröristlerin konteyner konvoyu Kamışlı'ya ulaştı

Teröristlerin konteyner konvoyu Kamışlı'ya ulaştıMARDİN - Irak üzerine Suriye'de PKK/YPG'li teröristlere gönderilen konteynerleri taşıyan konvoy Mardin'in Nusaybin ilçesinde görüntülendi.

07.09.2019 23:44
Teröristlerin konteyner konvoyu Kamışlı'ya ulaştı

Teröristlerin konteyner konvoyu Kamışlı'ya ulaştı

MARDİN - Irak üzerine Suriye'de PKK/YPG'li teröristlere gönderilen konteynerleri taşıyan konvoy Mardin'in Nusaybin ilçesinde görüntülendi.

Irak üzerinden Suriye'ye gönderilen konvoy, Mardin'in Nusaybin karşındaki Haseke'ye bağlı Kamışlı çevre yolundan geçerken görüldü.

Tır konvoyunun büyük bölümünde PKK/YPG teröristlere gönderilen nöbet kulübelerinden oluşan konteynerler olduğu gözlendi.

Kamışlı'ya gelen konvoyun Haseke tarafında gittiği tahmin ediliyor.

Teröristlerin konteyner konvoyu Kamışlı'ya ulaştı
Kaynak: İHA
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