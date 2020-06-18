Teröristlerin katlettiği sivil şehitler toprağa verildi
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Teröristlerin katlettiği sivil şehitler toprağa verildi

Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde yol yapım sırasında teröristlerin döşediği mayının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 4 sivil, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Teröristlerin katlettiği sivil şehitler toprağa verildi
18.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:13

Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde yol yapım sırasında teröristlerin döşediği mayının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 4 sivil, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Silopi ilçesi Görümlü beldesi Kurtik tepe mevkisinde yol yapım çalışmasında pik-up geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit düşen 4 işçi için tören düzenlendi. Şırnak Devlet Hastanesi morgundan alınan Emin Eroğul, Hacı Atilla, Nesim Bektaş ve Osman Tuncay'ın naaşları helikopterle Güçlükonak ilçesine götürüldü. Buradan ambulansla Yatılı Bölge Okulu bahçesine getirilen 4 şehidin naaşı katafalka konuldu. Şehitlerin öz geçmişleri ve duanın okunmasının ardından Tuncay ve Atilla'nın naaşları Akçakoca, Bektaş'ın Koçtepe ve Eroğul'un naaşı da Düğünyurdu köylerinde defnedilmek üzere ambulansla götürüldü. Şehitlerin naaşları köylerinde toprağa verildi.

Osman Tuncay ve Hacı Atilla'nın defnedildiği Akçakoca köyündeki törene Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Güçlükonak Kaymakamı Serhat Demir ile köylüler katıldı. Şehidin yakınları ile köylüler defin sırasında gözyaşları döktü.

Vali Pehlivan ve beraberindekiler şehitlerin yakınlarına baş sağlığı dileklerinde bulunduktan sonra helikopterle bölgeden ayrıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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