Teröristlerin katlettiği sivil şehitler için tören düzenlendi Teröristlerin katlettiği sivil şehitler için tören düzenlendi Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde yol yapım sırasında teröristlerin döşediği mayının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 4 sivil işçi için tören düzenlendi.

Teröristlerin katlettiği sivil şehitler için tören düzenlendi ŞIRNAK - Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde yol yapım sırasında teröristlerin döşediği mayının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 4 sivil işçi için tören düzenlendi. Silopi ilçesi Görümlü beldesi Kurtik tepe mevkisinde yol yapım çalışmasında pikabın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit düşen 4 işçi için tören düzenlendi. Şırnak Devlet Hastanesi morgundan alınan Emin Eroğul, Hacı Atilla, Nesim Bektaş ve Osman Tuncay'ın naaşları helikopterle Güçlükonak ilçesine götürüldü. Buradan ambulansla Yatılı Bölge Okulu bahçesine getirilen 4 şehidin naaşı katafalka konuldu. Şehitlerin öz geçmişleri ve duanın okunmasının ardından Tuncay ve Atilla'nın naaşları Akçakoca, Bektaş'ın Koçtepe ve Eroğul'un naaşı da Düğünyurdu köylerinde defnedilmek üzere ambulansla götürüldü . Törende şehitlerin aileleri gözyaşı döktü. Törene Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Güçlükonak Kaymakamı Serhat Demir, şehitlerin aileleri ve köylüler katıldı. Kaynak: İHA