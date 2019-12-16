Teröristlerin karargah olarak kullandığı okullar eğitim yuvasına dönüştürülüyor
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Teröristlerin karargah olarak kullandığı okullar eğitim yuvasına dönüştürülüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı okulların yeniden eğitim yuvasına dönüştürülerek Suriyeli çocukların geleceğinin inşa edildiğini bildirdi.

16.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:40
Teröristlerin karargah olarak kullandığı okullar eğitim yuvasına dönüştürülüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı okulların yeniden eğitim yuvasına dönüştürülerek Suriyeli çocukların geleceğinin inşa edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Mehmetçik devletimizin diğer kurumlarıyla birlikte yalnızca huzur, güven, yol, su ve elektrik getirmiyor, terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı okulları yeniden eğitim yuvasına dönüştürerek Suriyeli çocukların geleceğini inşa ediyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Teröristlerin karargah olarak kullandığı okullar eğitim yuvasına dönüştürülüyor
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