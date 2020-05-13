Teröristlerin hain planı Mehmetçiğin dikkati ve soğukkanlılığı sayesinde tutmadı Erzincan'da devriye görevi yapan askeri minibüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamada bir asker hafif yaralandı.

Erzincan'da devriye görevi yapan askeri minibüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamada bir asker hafif yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, devriye görevindeki askeri minibüsün Erzincan-Çağlayan kara yolu Karatuş mevkisinden geçişi sırasında teröristlerce yol kenarına yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak etti.

Minibüsün savrulup karşı şeride geçtiği olayda, sürücü askerin dikkati ve soğukkanlılığı sayesinde kontrolü sağlanan aracın yoldan çıkıp devrilmesi önlendi. Olayda bir asker hafif yaralandı, askeri araçta ise ciddi hasar meydana gelmedi.

Yaralı askere, olay yerine gelen silah arkadaşlarının ilk müdahalesi sonrası sağlık görevlilerince ambulansta müdahale edildi.

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda asker ve zırhlı araç ile bomba uzmanları sevk edildi. Bomba uzmanları olay yerinde incelemelerde bulundu.

Diğer takviye ekipler de bomba arama dedektörü köpeklerin desteğiyle bölgede teröristlere yönelik operasyon başlattı.

"Geniş çaplı operasyon başlatılmıştır"

Erzincan Valiliği, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Erzincan Çağlayan beldesinde önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu bir askeri personelin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Transit marka araçla Merkez İlçe Çağlayan Jandarma Karakol Komutanlığı Önleyici Kolluk Devriyesi esnasında Çağlayan-Karatuş köyü arasında yolun sağ tarafına yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu bir personel hafif şekilde yaralanmıştır. Bölgede komando timi, istihbarat unsuru, drone unsuru ile PAMİT ve MAKÖ unsurlarının katılımıyla geniş çaplı operasyon başlatılmıştır."

Kaynak: AA