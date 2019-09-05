Teröristlerin duman oyunu

Teröristlerin duman oyunu

Teröristlerin duman oyunu Teröristlerden helikopter devriyeleri ile İHA'lara dumanlı önlem Teröristler devriye uçuşlarında ateş yakarak gizleniyorŞANLIURFA - Suriye'nin Telabyad kentinde teröristler hava hareketliliği yaşandığında mevzi, karargah ve hendeklerini gizlemek için ateş yakıyor.

05.09.2019 14:32
Teröristlerin duman oyunu

Teröristlerin duman oyunu

Teröristlerden helikopter devriyeleri ile İHA'lara dumanlı önlem

Teröristler devriye uçuşlarında ateş yakarak gizleniyor

ŞANLIURFA - Suriye'nin Telabyad kentinde teröristler hava hareketliliği yaşandığında mevzi, karargah ve hendeklerini gizlemek için ateş yakıyor. Yakılan ateşten yükselen dumanlarla ABD ve Türkiye arasında ortaklaşa gerçekleşen sınır devriyesinde helikopterler ile İHA'ların görüş açısı kapatılmaya çalışılıyor.

Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Telabyad'tı kontrolü altında tutan PKK/PYD'li teröristler, Türkiye ile ABD'nin ortak devriye uçuşları sırasında mevzi ve karargahlarını helikopterlerden gizlemek için ateş yakıyor. Karargah ve mevzilerin yakınında yakılan ateşin dumanları, Telabyad'ın üzerini kaplıyor. Teröristlerin gün içinde sürekli ateş yakarak İHA'ların (İnsansız Hava Araçları) görüş alanını da daraltmaya çalıştıkları öğrenildi.


Son devriyede dumanlar dikkat çekti

Türkiye ile ABD arasında gerçekleştirilen son devriyede de ateş yakılması dikkat çekti. Helikopterler uçarken yakılan ateşten yükselen duman, Telabyad'ın üzerini kapladı. Helikopterler dumanların arasından geçerek sınırda devriye attı.

Teröristlerin duman oyunu
Kaynak: İHA
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