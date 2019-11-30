Teröristlerin bombalı araç saldırısında 6 masum sivil yaralandı
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Teröristlerin bombalı araç saldırısında 6 masum sivil yaralandı

MSB: "İnsanlık düşmanı PKK/YPG'nin, Tel Abyad'ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı araçla saldırı girişimi TSK'nın yol kontrol noktasıyla önlendi.

30.11.2019 17:40 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:40
Teröristlerin bombalı araç saldırısında 6 masum sivil yaralandı

MSB: "İnsanlık düşmanı PKK/YPG'nin, Tel Abyad'ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı araçla saldırı girişimi TSK'nın yol kontrol noktasıyla önlendi. Teröristlerce Köyün dışında yapılan bombalı araç saldırısında 6 sivil yaralandı."

(İHA)

Kaynak: İHA
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