Son dakika haberleri! Teröristlerin sızma girişimi engellendi
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Son dakika haberleri! Teröristlerin sızma girişimi engellendi

26.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:01
Son dakika haberleri! Teröristlerin sızma girişimi engellendi

Son dakika haberi... Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlerle Suriye Milli Ordusu arasında çatışma yaşandığı bildirildi.

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlerle Suriye Milli Ordusu arasında çatışma yaşandığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PYD/YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye'nin sorumluluk sahasındaki M-4 karayolunun kuzeyindeki Tel Abyad ilçesine bağlı Muallak ve Saida köylerinin güneyinde sızma girişiminde bulundu.

Sızma girişiminin hemen tespit edilmesinin ardından söz konusu bölgede teröristler ile Suriye Milli Ordusu unsurları arasında çatışma yaşandı. Güvenlik kaynakları, bazı basın yayın organlarında yer alan çatışmaların Ayn İsa'da gerçekleştiğine yönelik ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, olayın Barış Pınarı bölgesinin içinde bulunan Tel Abyad ilçesinin güneyinde gerçekleştiğini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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