Barış Pınarı Harekatı'nın yıl dönümü... Teröristlerin attığı roketlerin izleri duruyor

Barış Pınarı Harekatı'nın yıl dönümü... Teröristlerin attığı roketlerin izleri duruyor Barış Pınarı Harekatı sırasında teröristlerin Akçakale'de havanla hedef aldığı esnaf İsmail Armaş, patlamanın izlerini hala koruyor.

Barış Pınarı Harekatı'nın yıl dönümü... Teröristlerin attığı roketlerin izleri duruyor

GAZİANTEP - Barış Pınarı Harekatı sırasında teröristlerin Akçakale'de havanla hedef aldığı esnaf İsmail Armaş, patlamanın izlerini hala koruyor. Barış Pınarı Harekatının unutulmaması isteyen Armaş, yanı başlarında terör devletinin kurulmasının engellenmesine çok sevindiklerini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu'ya birlikte Fırat'ın doğusunu terörden arındırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekat'ının birinci yıl dönümünü tamamladı. Harekatın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Akçakale halkı o gün yaşananları hala unutmadı. Harekat esnasında Tel Abyad'taki teröristler, Akçakale'de bulunan sivilleri birçok defa havanlar ve roketlerle hedef aldı. Harekat sırasında dükkanının önüne havan mermisi isabet eden İsmail Armaş patlamanın izlerini ilk günkü gibi saklıyor. Patlamada yeğeni, kardeşleri ve oğlu yaralanan Armaş, patlamanın izlerini Barış Pınarı Harekatının unutulmaması için silmediği anlattı. O süreçte acı çektiklerini belirten Armaş, en büyük tesellilerinin yanı başlarında bir terör devletinin kurulmasının engellenmesi olduğunu ifade etti.

"Kardeşim ve yeğenimin sırtına şarapneller isabet etti"

10 yıldır Akçakale çevre yolunda esnaf olarak çalışan İsmail Armaş, Barış Pınarı Harekatının birinci yıl dönümünün kendileri için çok kıymetli olduğunu aktardı. Barış Pınarı Harekatını yakından yaşadıklarını sözlerine ekleyen Armaş, "O gün saat 12 sıralarında iş yerimin önüne havan mermisi düştü. Benim 2 kardeşim, bir yeğenim ve oğlum yaralandı. İş yerimde patlamadan dolayı büyük bir hasar meydana geldi. Hala onların kanları dükkanımın darabasında duruyor. Darabadaki delikler patlamadan dolayı kalan izlerdir. Patlama o kadar büyüktü ki çelik darabayı paramparça etti. Daraba bu hale geldiyse insan vücudu buna ne kadar dayanabilir? Kardeşimin ve yeğenimin sırtına 18 parça şarapnel isabet etti. Yeğenimin parmağı koptu. Oğlum ölümden döndü. Yeğenimin parmağı tekrardan dikildi. Patlamanın yaşandığı gün ne yapacağımızı bilmedik. Hastaların peşine mi düşeceğiz yoksa dükkana mı bakacağız derken elimiz ayağımız birbirine dolandı. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

"Terör devletinin kurulması engellendi"

O günlerin zor günler olduğunu ancak sonunun güzel bittiğini paylaşan Armaş, "Allah devletimize zeval vermesin. Yakınlarımız yaralandı ama yanımızda bir terör devleti kurulmadı. En çok sevindiğimiz şey budur. Vatansız, bayraksız yaşanılmaz. Daraba ve dükkanımdaki hasarımı bilerek düzelttirmedim. Barış Pınarı Harekatını unutturmamak için izleri sildirmedim. Darabadaki izlere bakıldığında harekatta yaşadıklarımızı hatırlıyoruz. Hem küçüklerde o günü unutmasın istedik" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / LİDER OLGUN