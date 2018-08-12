Teröristleri Ortağına Tercih Edene 'Güle Güle' Deriz"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trabzon'dan ilan ediyorum, oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan, Rize'de temaslarını tamamlamasının ardından Trabzon'a geldi.

Erdoğan, Trabzon Zorlu Otel'de düzenlenen AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçiminde rekor oy oranıyla kendisini destekleyen Bayburt, Gümüşhane ve Rize'deki vatandaşlara teşekkür etti.

Erdoğan, iki ay önce Ramazan Bayramı arifesinde Trabzon ile hasret giderdiğini, şimdi yine bir bayram öncesinde Trabzonlularla bir arada olduğunu belirterek, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisine verdiği destek için Trabzonlulara şükranlarını sundu.

Trabzon'dan Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 69 oranında oy aldığını hatırlatan Erdoğan, "Ama Parlamentoda maalesef hiç iyi değil, orada tabii durum çok çok kötü. Ben Parlamentoda daha farklı şeyler bekliyordum Trabzon'dan. İstiyordum ki netice çok farklı olsun. Ama maalesef orada tabii 55,1 aldık. Trabzon'a tabii daha ileri olması lazım. Niye, Trabzon'un mayasında bu var, ben buna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Buna açık ifadeyle ekonomik savaş derler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Milletimizin iradesini sandıkta yönlendiremeyenler, her dönemde farklı araçlarla üzerimize geldi. Provokasyonla, darbeyle yapamadıklarını şimdi para ile gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Buna açık ifadeyle ekonomik savaş derler. Ülkemizde döviz kurunun, 15 Temmuz öncesi bulunduğu 2,8 lira seviyesinden bugün 6 lirayı geçmesinin ne ekonomik ne de mantıklı bir izahı vardır. Türkiye bundan 20 yıl önce Asya ülkelerinde yaşandığı gibi bir finans kriziyle mi karşı karşıya, hayır. Türkiye bundan 10 yıl önce Amerika ve İngiltere'de olduğu gibi bir mortgage kriziyle mi karşı karşıya, hayır. Türkiye, Yunanistan'ın 6-7 yıl önce olduğu gibi ilan ettiği gibi resmi bir iflas mı yaşadı, hayır. Buna rağmen kredi kuruluşları bak onu yine yükseltiyorlar, niye? Dedim ya ekonomik savaş."

"Oyununuz gördük ve meydan okuyoruz"

Üretimde, ihracatta, turizm ve ticarette bir daralmanın söz konusu olmadığına işaret eden Erdoğan, "Peki öyleyse kopan bunca fırtınanın sebebi nedir? Ekonomik hiçbir sebep yok. Peki bu işin bir adı var mıdır, vardır. Bunun adı Türkiye'ye operasyon çekmektir. Operasyonun amacı da ülkemiz ekonomisinin, savunma mekanizmalarını etkisiz hale getirerek, Türkiye'yi finanstan başlayıp siyasete kadar varan tüm alanlarda teslim almaktır. Türkiye'ye ve Türk milletine diz çöktürmektir. Trabzon'dan ilan ediyorum, oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz. Şunu bilmelerini istiyorum, teslim olmayacağız, üretmeye devam edeceğiz. İhracatımızı artırmaya devam edeceğiz. İstihdamımızı genişletmeye devam edeceğiz. Fabrikalarımızın çarklarını işletmeye devam edeceğiz. Rekor büyüme oranlarıyla hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. Siz dolarla üzerimize gelirseniz, biz de başka yollarla işlerimizi yürütmenin çarelerini arayacağız." diye konuştu.

Toplantıya gelirken Trabzon'daki turistleri gördüğünü anlatan Erdoğan, "Kardeşlerim, siz zaten misafirperversiniz. Onlara, misafirperverliğinizi daha da artırarak devam ettirin. Birileri dolar kaçırırken, onlar size dolar getiriyor." tavsiyesinde bulundu.

"Birileri kapıları kapatır Mevlam başka kapılar açar." diyen Erdoğan şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kulakları vardır duymazlar, dilleri vardır, Hakk'ı konuşamazlar. Kalpleri mühürlüdür. Bunu bileceğiz. Bu konuda çok önemli mesafeler katettik. Türk milleti kendisine tokat atana öteki yüzünü dönecek bir halk değildir. Biz, gördüğümüz dostluklar karşısında ne kadar kadirşinas isek, maruz kaldığımız düşmanlıkların cevabını misliyle verecek kadar da şedit bir milletiz. 81 milyonluk bir ülkeyle stratejik ortaklığını, müttefikliğini, terör örgütleriyle ilişkileri uğruna feda edene sadece 'Hadi güle güle' deriz. İşte bakıyoruz, ya ben senin stratejik ortağınım, seninle Afganistan'da beraberim, Somali'de, Bosna'da beraber olduk. Şu anda Kabil'de havalimanını biz koruyoruz. Böyle müşterek stratejik bir ortağına kalkıp da PYD, YPG gibi terör örgütlerini sahiplenerek bir kenara nasıl koyarsın. 5 bin TIR silahı Kuzey Suriye'ye taşıyorsun. 2 bin kargo uçağı silah, mühimmat yüklü, Kuzey Suriye'ye getiriyorsun ve terör örgütlerine teslim ediyorsun, bunları bize karşı kullandırtıyorsun. Bu da yetmiyor, terör örgütleriyle ilişkisi olan bir papaz için 81 milyonluk Türkiye'yi feda etmeye kalkışıyorsun. Kusura bakma, hukuk devleti olarak gereği neyse biz onu yaparız."

(Sürecek)