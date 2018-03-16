Teröristleri Bulan Gözler Sivas'ta Üretiliyor

Sivas'ta faaliyet gösteren ASELSAN Hassas Optik Fabrikası, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan gündüz görüş dürbününü, jandarmanın kullandığı dürbünleri ve tanklara takılan dürbünleri üretiyor.

Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 2 yıl önce önce açılan ve tüfek üstü nişangahlar, gündüz görüş dürbünleri, gece görüş dürbünleri ve termal silah dürbünleri üreten fabrika, Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan dürbünleri, milli silahların dürbünlerini ve tanklarda kullanılan dürbünleri de üretiyor. ASELSAN Hassas Optik Üretim Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Yıldırım fabrikanın 28 Mayıs 2016'da açıldığını söyledi.

Fabrikada gece görüş, kızıl ötesi ve gündüz görüşlü mercekleri ile aynı zamanda dürbünlerinin üretildiğini aktaran Yıldırım, "Üretilen ürünlerimizin bir çoğu şuanda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tarafından kullanılmaktadır. Deneme çok başarılı geçti. Şuanda aktif olarak Afrin harekatında Sivas'tan ürettiğimiz dürbünler kullanılmaktadır. Tabi bu da bizleri gururlandırmaktadır. Bizim bundan sonraki amacımız da Sivas'ta savunma sanayini de geliştirerek en az 10 tane tesisi faaliyete geçmesidir. ASELSAN burada öncü olmuştur. Şuanda tedarikçilerini yetiştirmektedir. Bağlı olarak bir tane İŞGEM'de faaliyete geçmiştir ve Sivas'ta faaliyette olan diğer sanayi kuruluşlarına iş vermektedir. Yatırım ve geliştirmemiz devam ediyor. İkinci fabrikaya da bu yılın sonunda başlamayı düşünüyoruz. Optik ve mekanik bölümünü ayıracağız" dedi.

Türkiye'de sivil ortaklık ile ASELSAN ile yapılan tek tesisin Sivas'ta olduğunun altını çizen Yıldırım, "Bu sürecin Türkiye'ye örnek olması lazım. Bu tür kamuyla özel sektörün yatırım yapması lazım. Ülkemizin ihtiyacı olan yatırımların yapılması lazım. Biz bunu yaparken Türkiye'de tek katarakt ameliyatı lensi üreten tesisimiz vardı. Sivas'ta bu yola çıkarken bize örnek oldu. Oradaki ürettiğimiz malzemeleri, oradaki personel ve makineler bir neden oldu ve bu tesisi kurduk. Bu tesis Sivas'a büyük kazanımlar sağladı. Bölgeye büyük kazanımlar sağlayacak. Bizim 10 sene sonraki hedefimiz savunma sanayinde Ankara'dan sonra Sivas'ı önemli bir konuma getirmektir" diye konuştu.

"Afrin'de kullanılıyor"

Milli merceklerin ve dürbünlerin yüzde yüz yerli olduğunu anlatan Yıldırım, "Dünyanın muhtelif ülkelerinde var. Bu ihtiyaçlarımız dışarıdan karşılanıyordu. Biz tamamen Türk ordumuzun, polisimizin, güvenlik kuvvetlerimizin kullanacağı bu tür silah üstü dürbünlerini Sivas'tan yapmaya talibiz. Şuanda 3 vardiya çalışıyoruz. Biz buradan Ankara'ya gönderiyoruz. Ankara da ihtiyaca göre Afrin'e gönderiyor. Afrin'e gündüz görüş dürbünlerimizi, jandarmanın kullandığı dürbünlerimizi, tanklara takılan dürbünleri gönderdik şuanda Afrin'de kullanılıyor" şeklinde konuştu. - SİVAS