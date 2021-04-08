Teröristlere yardım ve yataklık yapan çoban tutuklandı
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Teröristlere yardım ve yataklık yapan çoban tutuklandı

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Teröristlere yardım ve yataklık yapan çoban tutuklandı

Adıyaman'da PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen çoban tutuklandı.

Adıyaman'da PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen çoban tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kömür Beldesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen A.S'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

A.S'nin örgüt üyelerinin kendisine verdiği dövizi Adıyaman merkezdeki kuyumcularda bozdurduğu, ihtiyaç listelerini temin ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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