Teröristlere yardım ve yataklık suçundan yakalanan şahıs Kayseri'ye getirildi

Teröristlere yardım ve yataklık suçundan yakalanan şahıs Kayseri'ye getirildi

Kayseri polisi tarafından PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık suçundan aranırken Adıyaman'da yakalanan şahıs, Kayseri'ye getirildi.

07.11.2019 23:26 | Son Güncelleme: 07.11.2019 23:33
Teröristlere yardım ve yataklık suçundan yakalanan şahıs Kayseri'ye getirildi

Kayseri polisi tarafından PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık suçundan aranırken Adıyaman'da yakalanan şahıs, Kayseri'ye getirildi.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık suçundan aranan N.Y., Adıyaman polisi tarafından yakalandı. Kayseri'ye getirilen N.Y., Kayseri Devlet Hastanesi'nde bulunan adli tabiplikte geçirildiği sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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