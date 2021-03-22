Teröristlere yardım ettiği öne sürülen şüpheli, adliyeye sevk edildi

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındayken operasyonla yakalanan terörist ile ona yardım ettiği öne sürülen Mehmet K., adliyeye sevk edildi.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındayken operasyonla yakalanan terörist ile ona yardım ettiği öne sürülen Mehmet K., adliyeye sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarla terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG ülkelerinin ülkeye illegal yollardan girerek Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki çiftlik evinde saklandıkları tespit edildi. 18 Mart'ta düzenlenen operasyonda çıkan silahlı çatışmada Mehmet K. ile Suriye uyruklu E.K. yakalandı. Çatışmada yaralı yakalanan E.K. adlı teröristin büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlendi.

PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİOperasyonda yakalanan Mehmet K.'nin teröristlere yardım edip, çiftlik evinde sakladığı ileri sürüldü. Gözaltına alınan Mehmet K.'nin, CHP Kırıkhan ilçe teşkilatı üyesi olduğu ve aynı zamanda Hatay Vatanını Sevenler Federasyonu'nun rozetini takıp, Kırıkhan ilçe temsilciliği yaptığı kaydedildi. Şüpheli Mehmet K.'nin olaydan 5-6 gün önce CHP'den istifa etmek için dilekçe verdiği, olayın duyulmasının ardından da partiden ihraç edildiği bildirildi.Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan Mehmet K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hatay Adliyesi'ne getirilip, mahkemeye sevk edildi.

E.K. adlı teröristin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar CERİTOĞLU