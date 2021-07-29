Teröristlere yardım eden 1 kişi daha tutuklandı

Adıyaman'da, teröristlere kıyafet yardımı yapan 1 şahıs daha çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da, teröristlere kıyafet yardımı yapan 1 şahıs daha çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında teröristlerin kırsal bölgede üzerine giydiği kıyafetleri temin eden şahıslara yönelik yapılan operasyonda, önceki gün E.Ç. isimli KHK ile ihraç edilen eski öğretmen yakalanmış ve çıkarılmış olduğu mahkemece tutuklanmıştı. Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri tutuklanan E.Ç. ile birlikte kıyafetleri götüren kişinin Y.B. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri daha önceden HDP'de uzun yıllar yöneticilik yapıp aynı zamanda terörist cenazelerine giden ve teröristlere kıyafet götüren Y.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma karakolunda ifadesi tamamlanan şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı