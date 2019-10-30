Teröristlere gereken cevabı inlerine girerek verdik"

Teröristlere gereken cevabı inlerine girerek verdik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kolay gelmedik, terör saldırılarından uluslararası arenada köşeye sıkıştırılmalara kadar birçok badire atlattık. Dün sadece kendine bahşedilen sınırlar içinde hareket eden bir ülke görünümünden bugün küresel düzeyde oyun kuran bir devlet haline geldik.

30.10.2019 12:50
Teröristlere gereken cevabı inlerine girerek verdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kolay gelmedik, terör saldırılarından uluslararası arenada köşeye sıkıştırılmalara kadar birçok badire atlattık. Dün sadece kendine bahşedilen sınırlar içinde hareket eden bir ülke görünümünden bugün küresel düzeyde oyun kuran bir devlet haline geldik. Teröristlere gereken cevabı inlerine girerek verdik.Türkiye yeni bir istiklal harbi veriyor, zafere doğru adım adım yürüyor" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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