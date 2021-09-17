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Son dakika haber: Teröristlere erzak taşıyanlara operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Teröristlere erzak taşıyanlara operasyon Jandarma ekipleri terör yandaşlarına göz açtırmıyor Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, teröristlere araç ile erzak taşıyan ve toplantı düzenleyen şahıslara yönelik yaptığı operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Teröristlere erzak taşıyanlara operasyon

Jandarma ekipleri terör yandaşlarına göz açtırmıyor

ADIYAMAN - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, teröristlere araç ile erzak taşıyan ve toplantı düzenleyen şahıslara yönelik yaptığı operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya araçla erzak taşıyan ve 2018 yılında Kömür Beldesi civarında faaliyet gösteren bir mermer ocağındaki 13 iş makinesinin ateşe verilmesi ve olay yerine giden zırhlı aracın geçişi esnasında EYP'nin patlatılması, 2 askerin yaralanması olaylarından önce teröristlerle toplantı düzenleyen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri, merkeze bağlı Gökçay ve Çatalaağaç köyünde ikamet eden A.R.T., C.Ç,. isimli 2 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Her iki şahıs, İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haber: Teröristlere erzak taşıyanlara operasyon

Son dakika haber: Teröristlere erzak taşıyanlara operasyon

Son dakika haber: Teröristlere erzak taşıyanlara operasyon

Son dakika haber: Teröristlere erzak taşıyanlara operasyon
İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - Son Dakika Haberleri
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