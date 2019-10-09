Teröristlere bir darbe daha indi

09.10.2019 18:05

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Van Gürpınar kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Van kırsalında dün ve bugün devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükselmiştir."

(İHA)

Kaynak: İHA