Teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla ilçenin Övecek ve Andiçen mahalleleri kırsalına operasyon düzenlendi.

"Kapan-Şehit Jandarma Onbaşı Rıfat Köktürk" adı verilen operasyonda 3 ton tahıl ürünleri, 2,5 ton kuru bakliyat ürünleri ile yüklü miktarda yaşam malzemesi bulundu.

Malzemeler imha edildi.

Kaynak: AA