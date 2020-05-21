Teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
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Teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

21.05.2020 19:24 | Son Güncelleme: 21.05.2020 19:28

Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla ilçenin Övecek ve Andiçen mahalleleri kırsalına operasyon düzenlendi.

"Kapan-Şehit Jandarma Onbaşı Rıfat Köktürk" adı verilen operasyonda 3 ton tahıl ürünleri, 2,5 ton kuru bakliyat ürünleri ile yüklü miktarda yaşam malzemesi bulundu.

Malzemeler imha edildi.

Teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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