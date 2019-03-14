Teröristlere Ait El Yapımı Patlayıcı ve Güneş Panelleri Bulundu

Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü el yapımı patlayıcı ve güneş panelleri bulundu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak ve depo alanlarının tespit edilerek, imha edilmesi amacıyla Sason ve Kozluk ilçe sınırında operasyon düzenlendi.



Operasyonda, toprağa gömülü 18 kilogramlık teneke kutu içerisinde hazırlanmış el yapımı patlayıcı, telefon, telsiz gibi elektronik cihaz bataryalarını şarj etmek için kullanıldığı değerlendirilen 2 güneş paneli, 10 metre kablo, 6'lı pil bloğu, 1 litre mazot ve kıyafet ele geçirildi.



Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler imha edildi.



Bölgede, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor.

Kaynak: AA