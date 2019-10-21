21.10.2019 13:18

- Teröristlerden temizlenen Resulayn havadan görüntülendi

RESULAYN - Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Resulayn, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi.

Fırat'ın doğusunda terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik yapılan Barış Pınarı Harekatı'nın 4. gününde kent merkezinde kontrolün ele geçirildiği Suriye'nin Resulayn kenti, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde; teröristlerin kazdığı tüneller ve mevziler görülürken, sokakların boş olması dikkat çekti.

Kaynak: İHA