Teröristlerden temizlenen Resulayn havadan görüntülendi
Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Resulayn, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi.
Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Resulayn, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi.
Fırat'ın doğusunda terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik yapılan Barış Pınarı Harekatı'nın 4. gününde kent merkezinde kontrolün ele geçirildiği Suriye'nin Resulayn kenti, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde; teröristlerin kazdığı tüneller ve mevziler görülürken, sokakların boş olması dikkat çekti. - RESULAYN