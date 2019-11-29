Teröristlerden tarlada çalışan sivillere füzeli saldırı
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Teröristlerden tarlada çalışan sivillere füzeli saldırı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin El Bab kentinde bombalı araçla saldırıda 2 sivili yaralayan teröristlerin Abe köyünde tarlada çalışan 2 sivili de TOW füzesiyle yaraladığını bildirdi.

29.11.2019 18:25 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:25
Teröristlerden tarlada çalışan sivillere füzeli saldırı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin El Bab kentinde bombalı araçla saldırıda 2 sivili yaralayan teröristlerin Abe köyünde tarlada çalışan 2 sivili de TOW füzesiyle yaraladığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki huzur ortamına kasteden PKK/YPG'li teröristler masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. El Bab'da bombalı araç patlatarak 2 sivili yaralayan teröristler, aynı bölgedeki Abe köyünde tarlada çalışan 2 masum sivili de TOW füzesiyle yaraladı" denildi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA
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