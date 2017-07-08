Teröristlerden Sivillere Saldırı: 2 Ölü, 3 Yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde araç yakan teröristlerin saldırısı sonucu 2 sivil hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi de yaralandı. Alınan bilgilere göre, Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar bölgesinde iş makinelerini taşıyan 2 tır ve aynı konvoydaki 2 sivil araca bölücü terör örgütü mensupları tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda bir sivil araç yakılırken iş makineleri, tırlar ve diğer araçlara ise zarar verilmedi. Saldırıda 2 vatandaş hayatını kaybederken, 2'si çok ağır ve hayati riskleri yüksek 3 vatandaş ise yaralandı. Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.



(İHA)