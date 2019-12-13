"Teröristlerce açılan tünellerin tespiti ve kapatma faaliyetleri devam ediyor"
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce açılan tünelleri kapatma faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce açılan tünelleri kapatma faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerce Barış Pınarı bölgesinde açılan ve halkın yaşamını olumsuz etkileyen terör tünellerini tespit ve kapatma faaliyetleri ilk günden itibaren aralıksız devam ediyor" denildi.
(İHA)