Teröristler yaktı, köylüler onardı

23.10.2019 13:12

Siirt'in Pervari ilçesinin Karasungur köyünde 26 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu yakılarak tahrip edilen Seyit Ahmet Türbesi, köylülerin çabası sonucu onarıldı.

Karasungur köyünün ileri gelenlerinden ve Siirt Şehit Gazi Aileleri ve Güvenlik Korucuları Federasyonu Başkanı Nedim Ayhan, AA muhabirine, teröristler tarafından 1993'te yakılan türbenin 2007'de köylülerin çabaları sonucu onarıldığını söyledi.



Türbenin 1993'te terör örgütü PKK'nın köye yaptığı baskın sırasında yakıldığını, türbenin büyük bölümünün 2007 yılında, geçen yıl da tamamen restore çalışmalarının bitirildiğini kaydeden Ayhan, terör örgütü PKK'nın Kürtlerin arasına nifak sokamayacağını belirtti.

Ayhan, şunları kaydetti:

"Allah devletimize ve milletimize zeval vermesi, devlet olmasa biz ne yaparız. Devletsizliğin ne olduğunu biliyoruz. Dedelerimizin türbesinde hem devletimize hem de milletimize dua ediyoruz. Allah askerimizi, polisimiz, güvenlik korucularımızı korusun, çünkü biz kardeşiz. Ne farkımız var Türk, Kürt, Arap, Çerkez hepimiz aynıyız. Türk olan biri subay oluyorsa Kürt de oluyor, Arap da oluyor. PKK'nın Kürtlerle bir alakası yok."

Karasungur köyü Kur'an kursu hocası Sadullah Ayhan da, türbenin ziyaretçilerin akınına uğradığını aktararak, "Allah'a şükür köylülerin çabaları sonucu onarıldı. Bize yakışan onların yolundan gitmektir." dedi.

Kaynak: AA