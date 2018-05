Teröristler Yakıp Yıktı, Devlet Yapıyor

ÖMER YASİN ERGİN - PKK'lı teröristlerin saldırılarıyla tahrip ettiği Mardin'in Nusaybin ilçesinde görevlendirme yapılan belediye, yaptığı hizmetlerle ilçe sakinlerinin yüzünü güldürdü.

Terör örgütü PKK'nın kazdığı çukurlar, kurduğu barikatlar, tuzakladığı patlayıcılar ve yaşamı hiçe sayan saldırıları sonucu büyük zarar gören ilçede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarca başlatılan ihya çalışmaları hızla sürüyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucu Zeynel Abidin Camisi ve Külliyesinin restorasyonu tamamlandı, Selman'ı Pak Camisi ve Türbesi ile Hacı Haldo Camisi'nin restorasyonu ise devam ediyor.

Terör saldırılarında evleri yıkılan veya kullanılamaz duruma gelen vatandaşlar için geleneksel doku korunarak yapılan 4 bin 657 konutta fiziki gerçekleşme yüzde 85'e ulaştı. 4 bin 657 konutun inşasının sürdüğü Abdülkadir Paşa, Fırat, Dicle ve Yenişehir mahallelerinde hayata geçirilen projede 90, 135, 175, 208 ve 213 metrekare konutların yanı sıra iş yeri, okul, cami, sosyal tesis, park ve çocuk oyun alanları da yer alıyor. Hak sahipleri, konutlarına ağustos ayında kavuşmayı heyecanla bekliyor.

Nusaybin'de görevlendirme yapılan belediyenin hayata geçirdiği projeler de meyvelerini veriyor. Altyapıdan üstyapıya, içme suyundan temizliğe, çevre düzenlemesinden yol, park ve yeşil alan çalışmalarına, sosyal yaşamdaki canlanmadan kültür sanat etkinliklerine kadar her alanda uygulanan projelerle Nusaybinlilerin yaşamı konforla buluştu.

İlçeyi yepyeni bir görünüme kavuşturan belediyenin hizmetleri, Nusaybinlilerin beğenisini topluyor

"Nusaybin büyük değişime uğradı"

İlçede yaşayanlardan Demet Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye çalışmalarından memnuniyet duyduklarını söyledi.

"İki yıldır Nusaybin gerçekten büyük bir değişime uğradı. Yapılan çalışmalarla yeni yaşam alanları oluşturuldu, şehrin görsel kirliliği ortadan kalktı." diyen Dursun, ilçede sportif, kültürel ve sosyal faaliyetler noktasında da büyük gelişmeler kaydedildiğini aktardı.

Dursun, "Yıllardan beri yapılmayan hizmetler son 2 yılda yapıldı. Bu çalışmaların bu şekilde ilerlemesini temenni ediyoruz." dedi.

"Bu çalışmalarla umutlarımız artıyor"

Selma Arslan, önceden sosyal, kültürel ve sportif hiçbir etkinlik yapılmayan Nusaybin'de görevlendirmenin ardından önemli bir değişim yaşandığını anlattı.

Spordan kültür ve sanata kadar her alanda değişim görüldüğüne işaret eden Arslan, "Nusaybin'de denizimiz yok ama plaj voleybolu yapıldı. Önceki belediye yönetiminin hiçbir etkinliğini göremedik ve faydalanamadık ama kayyumla neredeyse her ay vatandaşlara yönelik etkinlikler söz konusu. Nusaybin şu an gerçekten hak ettiği yerde." diye konuştu.

Arslan, ilçedeki tahribatın izlerinin her geçen gün silindiğini vurgulayarak "Bu da bizim için memnun edici bir şey. Yürütülen çalışmalarla içme suyu şebekesi döşendi artık evlerde temiz su içebiliyoruz. İlçemizi güzel yerlerde görmek istiyoruz. Bu çalışmalarla umutlarımız her zaman artıyor." şeklinde konuştu.

"Yatırımlarla tarihi yerlerimiz ön planda"

Aslan Karakaş, ilçede altyapı ve üstyapının yenilendiğini dile getirerek insanların artık huzurlu bir şekilde yaşamlarına devam ettiğini belirtti.

"Eskiden terör olayları ve başka konular nedeniyle turistler ilçemize gelmiyordu ama şimdi ise turist kafileleri geliyor. Biz de Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında yaşıyoruz. Bizler de haklarımızdan faydalanmak isteriz. Eskiden tarihi yerlerimiz ön planda değildi ama kayyum atandıktan sonra yapılan yatırımlarla tarihi yerlerimiz ön planda oldu." ifadelerini kullanan Karakaş, çalışmalardan memnuniyet duyduklarını söyledi.

- "Toplumun her kesimi kucaklıyoruz"

Nusaybin Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ergün Baysal, ilçede yıllardır yapılmayan, ihmal edilen tüm konularda çalışma yürüttüklerine işaret etti.

Bu çalışmalarla kadın, genç, yaşlı, çocuk, engelli ve ihtiyaç sahiplerinin yaşamına dokunduklarını belirten Baysal, "Şehrin temizliğinin yanı sıra şehre yaşanılabilir alanlar kazandırmaya, çocuklarımızın ve kadınlarımızın rahatça vakit geçirebilecekleri parklar oluşturmaya, şehrin tarihi değerlerini gün yüzüne çıkartmaya yönelik çalışmalarımız hızla devam ediyor." diye konuştu.

Baysal, çocuklara yönelik tiyatro etkinlikleri düzenlediklerini, çocukları spor okullarına yönlendirdiklerini, yüzme ve diğer alanlarda kurslar açtıklarını, faydalı olabilecekleri her alanla ilgili çalışma yaptıklarını bildirdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin sorumluluğunda 250 kilometrelik su altyapısının tamamen değiştirildiğine, 100 kilometrelik alandaki kanalizasyon çalışmalarında ise sona yaklaşıldığına dikkati çeken Baysal, kırsal köylerde sıcak asfalt çalışması yaptıklarını, taziye evleri kurduklarını vurguladı.

Baysal, vatandaşların memnuniyetinin kendilerini mutlu ettiğini aktararak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tarihi Bağdat-Berlin Demiryolu'nun son istasyonu Nusaybin'den geçiyor. Burası kaderine terkedilmiş bir alan iken şu anda orada alınan izin doğrultusunda rekreasyon projesi yürüttük. Kadınlar, gençler, orada yürüyüş yapıyor, oturuyor. Cumhuriyet Meydanı Projesi de aynı şekilde tamamlandı. Vatandaşların yıllardır uzak kaldığı için bu hizmetlerin ne olduğuna dair fikirleri yoktu. Çalışmaları gördükleri zaman teveccühleri farklı oluyor. 'Demek ki yapılabiliyormuş.' diye düşünen vatandaşlar, daha önce yapılmayanların tamamen kendilerinin mağdur edilme noktasında bilinçli bir politika olduğunu anlıyor."

Baysal, ilçeye 5 park yaptıklarını, 3 parkın da yapımının sürdüğünü belirterek çocukların bu parklarda oyun oynayıp eğlendiğini, kadınların ise huzurlu bir şekilde dinlendiğini anlattı.

Sosyal belediyecilik kapsamında insana dokunan projelere imza attıklarını vurgulayan Baysal, çalışmalarla halkın hayır duasını aldıklarını dile getirdi. Baysal, şunları kaydetti:

"Toplumun her kesimin kucaklayarak, kültür, spor ve sanatsal faaliyetlerden yararlanmalarını sağlıyoruz. Kente ilişkin ve sosyal belediyecilik anlamında ne çalışma varsa hepsini yapıp, vatandaşımızın önceki yıllarda yararlanamamanın acısını çıkartmasını istiyoruz. Terörün bir şehre ne kadar büyük zarar verebildiğinin iki sene önceki resmidir Nusaybin. Bugün gelsinler şehirdeki çalışmaları görsünler. Şu an turizm açısından Nusaybin'e insanlarımız geliyor. Bu bile şehir içerisindeki dönüşümü gösteriyor."