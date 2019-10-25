Teröristler tarafından kullanılan karargah TSK'nın kontrolünde - TEL
Basın mensuplarının teröristler tarafından kullanılan karargaha girmesi Ele geçirilen karargahta nöbet tutan askerler TEL ABYAD - TSK tarafından Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Tel Abyad'da teröristler tarafından kullanılan karargah Türk Silahlı Kuvvetlerinin...
Basın mensuplarının teröristler tarafından kullanılan karargaha girmesi
Ele geçirilen karargahta nöbet tutan askerler TEL ABYAD - TSK tarafından Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Tel Abyad'da teröristler tarafından kullanılan karargah Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolüne geçti. Mehmetçik ele geçirilen karargahta nöbet tutuyor.