Teröristler tarafından kullanılan karargah TSK'nın kontrolünde - TEL

Teröristler tarafından kullanılan karargah TSK'nın kontrolünde - TEL

Basın mensuplarının teröristler tarafından kullanılan karargaha girmesi Ele geçirilen karargahta nöbet tutan askerler TEL ABYAD - TSK tarafından Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Tel Abyad'da teröristler tarafından kullanılan karargah Türk Silahlı Kuvvetlerinin...

25.10.2019 11:52

Basın mensuplarının teröristler tarafından kullanılan karargaha girmesi

Ele geçirilen karargahta nöbet tutan askerler TEL ABYAD - TSK tarafından Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Tel Abyad'da teröristler tarafından kullanılan karargah Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolüne geçti. Mehmetçik ele geçirilen karargahta nöbet tutuyor.

Kaynak: AA
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