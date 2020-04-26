Teröristler su dağıtımı üzerinden kara propogandaya devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Teröristler su dağıtımı üzerinden kara propogandaya devam ediyor - Haberler
Barış Pınarı Harekatı, Tabka, Güncel, Haber

Teröristler su dağıtımı üzerinden kara propogandaya devam ediyor

Barış Pınarı Harekatı bölgesine giden suyun bilinçli kesildiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı, rejimin yeterli elektrik sağlamaması ve gerekli tamiratları yapmaması nedeniyle yaşanan enerji kesintilerinin bölgeye bir süredir istenilen seviyede su verilememesine neden olduğu bildirildi.

26.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 26.04.2020 14:56
Teröristler su dağıtımı üzerinden kara propogandaya devam ediyor

Barış Pınarı Harekatı bölgesine giden suyun bilinçli kesildiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı, rejimin yeterli elektrik sağlamaması ve gerekli tamiratları yapmaması nedeniyle yaşanan enerji kesintilerinin bölgeye bir süredir istenilen seviyede su verilememesine neden olduğu bildirildi.

Terör örgütü PKK/YPG, "Suriye'nin Haseke bölgesine giden suyu kesen Türkiye'nin böylelikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına neden olmak istediği" yönünde gerçek dışı iddialarla kara propaganda yapmayı amaçlıyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, rejim kaynaklı bir sorunu Türkiye'ye mal etmeye çalışan terör örgütü üyeleri, Türkiye düşmanlığını körüklemeye çalışıyor.

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki görüşmelerde, Türkiye'nin kontrolündeki Barış Pınarı bölgesinden Haseke ve kırsal kesimine su verilmesi ile Tişrin ve Tabka barajlarından Pınar bölgesinin ihtiyacının karşılandığı Mabruka Elektrik Santrali'ne elektrik sağlanması hususunda mutabık kalınmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG tarafından kullanılamaz hale getirilen Haseke ve kırsal kesimleri besleyen Allouk Su Tesisi'nin yeniden çalışması için onarım faaliyetlerini bu görüşmelerin ardından başlatan Türkiye'nin çabalarıyla geçen kasım ayında Haseke ve kırsal kesimine su verilmeye başlanmıştı.

Rusların kontrolünde rejime ait görevliler, Mabruka Elektrik Santrali'nin ve taşıyıcı hatların tamirine başladı ancak çalışmaların sonu getirilemedi.

Rejim tarafından Tişrın ve Tabka barajından Pınar Bölgesindeki elektrik dağıtım merkezi olan Mabruka Güç Santrali'ne yeterli seviyede elektrik verilmemesi nedeniyle bölgede sıklıkla elektrik kesiliyor. Rejim tarafından Tişrın ve Tabka barajından Mabruka Güç Santraline 10 megavat elektrik veriliyor. Pınar Bölgesi'nin elektrik ihtiyacı olan 70 megavatın tam olarak karşılanamaması nedeniyle bölgede sıklıkla elektrik kesintileri yaşanıyor. Bu kesintiler Barış Pınarı bölgesinde başta Allouk Su Tesisi olmak üzere, Resulayn ve Tel-Abyad ile bunların kırsalını besleyen su kuyularındaki tesislerin de sağlıklı ve tam kapasite ile çalıştırılamamasına neden oluyor.

Söz konusu su tesislerindeki jeneratörlerin yetersiz kalması, bir kısmının arızalı olması ve jeneratörlerin çalıştırılması için gerekli mazotun temininde yaşanan güçlükler nedeniyle gerek Barış Pınarı bölgesine gerekse Haseke bölgesine bir süredir istenilen seviyede su verilemiyor. Bu nedenle de Barış Pınarı bölgesindeki halk, kuyu suyu kullanmak zorunda kalıyor.

Yetkililer, Haseke ve kırsalı ile Barış Pınarı bölgesini, olumsuz şekilde etkileyen elektrik ve su sorununun çözümü için rejimin elektrik trafolarını ve hatlarını tamir etmesi gerektiğini, Pınar bölgesine en az 70 megavat gücünde ve kesintisiz elektrik verilmesi gerektiğini vurguluyor.

Rejimin yeterli elektrik sağlamaması ve gerekli tamiratları yapmaması üzerine yaşanan elektrik ve buna bağlı su sorunu, terör örgütü PKK/YPG tarafından istismar edilirken bölgedeki bazı kaynaklar, örgütün Tişrın ve Tabka barajındaki rejim unsurlarına Pınar bölgesine yetersiz elektrik verilmesi için baskı yaptığını ifade ediyor.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı' Haberler
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı'
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
Güldür Güldür'ün Bilal'i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi Haberler
Güldür Güldür'ün Bilal'i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi
İBB aleyhine kurgu haber yapan 3 kişi gözaltına alındı Haberler
İBB aleyhine kurgu haber yapan 3 kişi gözaltına alındı
'Babam dilendiriyor' diyen çocuklara polis yardım eli uzattı Haberler
"Babam dilendiriyor" diyen çocuklara polis yardım eli uzattı
2 ortağını öldürüp birini ağır yaralayan müteahhit yakalandı
2 ortağını öldürüp birini ağır yaralayan müteahhit yakalandı
Yunan ekibi Olympiakos, şike gerekçesiyle küme düşürülebilir
Yunan ekibi Olympiakos, şike gerekçesiyle küme düşürülebilir
Everton, karantinayı delerek parti veren Kean'e 1.4 milyon TL para cezası verdi
Everton, karantinayı delerek parti veren Kean'e 1.4 milyon TL para cezası verdi
Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde hiç hasta kalmadı
Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde hiç hasta kalmadı
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Futbol resmi göremiyorum
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Futbol resmi göremiyorum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı
ABD, 'Kim, kırsal kesimi ziyaret ederken kalp krizi geçirdi' iddiasını güçlerinden uydu fotoğraflarını paylaştı
ABD, "Kim, kırsal kesimi ziyaret ederken kalp krizi geçirdi" iddiasını güçlerinden uydu fotoğraflarını paylaştı
Yasağı delip 'Pide almak için evden çıktık' diye yalan söyleyen gençler, cezadan kaçamadı
Yasağı delip "Pide almak için evden çıktık" diye yalan söyleyen gençler, cezadan kaçamadı
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Bakan Koca, korona teşhisi konulan babası için yardım isteyen Leyla'ya seslendi: İsveç'e geliyoruz
Bakan Koca, korona teşhisi konulan babası için yardım isteyen Leyla'ya seslendi: İsveç'e geliyoruz
İstanbul'daki trafik kazasında iki polis memuru yaralandı
İstanbul'daki trafik kazasında iki polis memuru yaralandı
52 yaşındaki adam, sıva için gittiği evde 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu
52 yaşındaki adam, sıva için gittiği evde 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu
Bilim Kurulu üyesinden müjdeli haber: Tedbiri elden bırakmazsak Haziran'da normalleşme başlayabilir
Bilim Kurulu üyesinden müjdeli haber: Tedbiri elden bırakmazsak Haziran'da normalleşme başlayabilir
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin 'Koronavirüs Bilim Kurulu'nun sözcüsü olmalı' önerisine destek verdi
Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin "Koronavirüs Bilim Kurulu'nun sözcüsü olmalı" önerisine destek verdi
Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor
Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor
Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti
Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti
Tekirdağ ve Kırklareli'de gökyüzünde görülen esrarengiz ışık şaşırttı
Tekirdağ ve Kırklareli'de gökyüzünde görülen esrarengiz ışık şaşırttı
İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan kalp hastası Emrullah Gülüşken evine gönderildi
İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan kalp hastası Emrullah Gülüşken evine gönderildi
Sosyal medyada gündem olan Yörük çocuğu: Astsubay olacağım, vatan toprağını koruyacağım
Sosyal medyada gündem olan Yörük çocuğu: Astsubay olacağım, vatan toprağını koruyacağım
Newcastle United'ın gözü Gareth Bale, Arturo Vidal ve Edison Cavani'de
Newcastle United'ın gözü Gareth Bale, Arturo Vidal ve Edison Cavani'de
Sahurda çocuğun uyurken zeytin yemesi gülümsetti
Sahurda çocuğun uyurken zeytin yemesi gülümsetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hadise Fettah Can Haluk Levent
Spor Mesut Özil Fatih Terim Mauricio Isla Emre Belözoğlu Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla İsveç Bursa Denizli Ambulans
Şu an buradasınız: Teröristler su dağıtımı üzerinden kara propogandaya devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 16:38:19. #1.14#
title